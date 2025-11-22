Трамп обрадовался решению Грин уйти из Конгресса США из-за скандала с ней

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал слова члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин о том, что она решила уйти в отставку из Конгресса.
Он назвал решение своей экс-соратницы «отличной новостью».
«Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно», — сказал Трамп в разговоре с телеканалом ABC News.
По словам Трампа, он не знал заранее о решении Грин. При этом он отметил, что, вероятно, она «должна быть счастлива».
Напомним, Трамп назвал Грин «разглагольствующей сумасшедшей» из-за её высказываний в адрес его политического курса, а также обвинил в предательстве. Грин связала нападки Трампа с предстоящим голосованием по публикации файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Ранее сообщалось, что Грин на фоне конфликта с Трампом объявила о своём уходе из Конгресса с 5 января следующего года.