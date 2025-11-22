Служил в ППС, был ветераном боевых действий: в Башкирии похоронили 46-летнего контрактника

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Азатом Садретдиновым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Азат Фарвазович родился в 1979 году в поселке Искушта. Учился инзерской средней школе № 1, а потом Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту города Белорецка. Во время «срочки» был командиром отделения стрелковых команд.
После армии Азат Садретдинов отучился на юриста в Уфимском колледже предпринимательства и права. Трудился кинологом в Учалах в патрульно-постовой службе.
В июле 2006 года заключил первый контракт с российским Министерством Обороны.
— Принимал участие в условиях чрезвычайного положения и при вооруженном конфликте в Республике Таджикистан в городе Душанбе, выполнял задачи наводчика-пулеметчика БТР, — заявили в администрации Белорецкого района.
Вернувшись домой, многие годы работал пожарным в селе Инзер. В январе этого года вновь подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, служил в мотострелковом батальоне. К сожалению, Азата Садретдинова не стало в феврале.
— Со слов родных, друзей и близких Азат Фарвазович всегда был активным, добрым, отзывчивым, справедливым, гостеприимным человеком. Пользовался уважением у односельчан, друзей, соседей, родных. В любой момент шел на помощь всегда всем помогал, с друзьями, родными поддерживал хорошие отношения, — рассказали земляки.
