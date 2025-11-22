Все станет единым: Тюмень готовится к роли центра гигантской агломерации

Объединение в общую структуру принесет в пригородлы тюмени налет современной урбанистики.
Доказывая свое лидерство в области урбанистики и градостроительных концепций, Тюмень уже почти два года готовится стать центром гигантской агломерации. К делу подходят обстоятельно и поэтапно: обсуждают, готовят мастер-план, ищут все возможные подводные камни и думают, какие пригороды включить в формацию нового поколения. Что известно о будущей агломерации и что по этому поводу думают местные власти и матерые градостроители — в материале URA.RU.
Ты помнишь, как все начиналось.
Первые разговоры о создании в Тюмени агломерации начались еще в октябре 2023 года. Этого стоило ожидать: к тому моменту Тюменский район, окружающий город со всех сторон, фактически стал донором микрорайонов ИЖС, облепивших Тюмень как фанаты культового исполнителя.
Городская агломерация — это группировка населенных пунктов, которые составляют единую сложную систему. Как правило, включает в себя производственные, транспортные и культурные взаимосвязи. Образование городских агломераций — одна из стадий урбанизации, следующая за разрастанием и комплекснывм развитием отдельных городов.
Теоретически, эти знаки после создания агломерации сдвинут на десятки километров.
Поводом для разговоров об агломерации стало любопытство областных депутатов. Они задали городским властям вопрос о стратегии развития Тюмени на ближайшие годы — и получили ответ, который лег в основу концепции.
«Определены приоритетные направления, в которых должна развиваться агломерация. В перспективный состав Тюменской агломерации включены город Тюмень, Тюменский район, Нижнетавдинский район», — значилось в историческом документе.
Пауза перед прыжком.
На весь следующий год власти как будто выкинули тему из повестки и из своих мыслей. К концу 2024 идея вновь всплыла на поверхность, однако в этот раз о ней заговорил уже не глава города, а губернатор Тюменской области Александр Моор. Он заявил: нужно не просто объединить населенные пункты, а сделать это максимально грамотно.
«Нужна именно общая стратегия. Активно развиваются пригороды, поселки Тюменского района», — заявил Моор во время своего выступления на Тюменском градостроительном форуме.
Глава Тюменского района Зимина считает, что раз есть дороги — есть и агломерация.
Сразу после этого началось движение. Разработку концепции агломерации пообещали начать в 2025 году, а местные власти кинулись обсуждать идею со всех сторон. Выяснилось, что, хотя де-юре объединения еще не случилось, но де-факто оно уже давно состоялось.
«Тюменская агломерация существует не в документах, а в жизни, об этом неоднократно говорил губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор. Наши муниципальные образования соединяет дорожная сеть, коммунальная инфраструктура, трудовая миграция жителей как из района в город, так и обратно. Мы ближайшие соседи, таковыми и остаемся», — писала тогда в своем telegram-канале глава Тюменского района Ольга Зимина.
От слов к делу.
Закипела работа… хотелось бы написать в этом месте статьи. Однако, до работы было еще далеко: декабрь 2024 года принес только споры и разногласия. Больше всего вопросов к концепции агломерации возникло у лмберал-демократической фракции областной думы. По мнению депутатов, безмерное разрастание поселков в Тюменском районе не несло в себе ничего хорошего.
Вершинин (на фото, очевидно, слева) уверен, что все проблемы агломерации лягут на плечи депутатов.
«Мы уже давно обсуждаем агломерацию. Вокруг Тюмени активно строятся жилые комплексы, это хорошо, но нашу фракцию беспокоит обеспеченность социальной инфраструктурой. Надо же сразу понимать куда эти люди пойдут в больницу или школу. Тюменский район такой нагрузки не вывезет. Люди потом приходят с жалобами к нам, к депутатам, в органы власти», — рассказал тогда URA.RU депутат облуды от ЛДПР Иван Вершинин.
Впрочем, других возражений против агломерации так и не возникло. Город отметил новогодние праздники, наступил 2025 год — и власти всерьез принялись за разработку мастер-плана…
Долгая дорога.
…и занимаются этим до сих пор. Дело оказалось куда серьезнее, чем поначалу казалось оптимистам. Надо не просто разработать едитный документ, который учтет все особенности всех территорий. Главное — не допустить объединения ради объединения, уверен заместитель главы региона Андрей Пантелеев.
«“При создании агломерации сумма положительных изменений на двух территориях должна быть больше сумм полученных на территориях в отдельности. Объединение ради объединения неэффективно”, — подчеркнул он.
А Пантелеев, наоборот, видит в агломерации эффективную социальную и бизнес-модель.
И добавил: в основе агломерации должны лежать экономические интересы. «Эти интересы нужно соблюсти для всех сторон. В концепции необходимо заложить понятные для населения и бизнеса приоритеты развития, куда входят общественные пространства, рекреационные зоны, промышленные площадки, зоны индивидуальной и многоэтажной застройки», — подытожил свое мнение Пантелеев.
К концу года Александр Моор сделал удивительное заявление: в агломерацию в будущем могут войти не только Тюменский и Нижнетавдинский районы, но и другие территории.
«Считается по нормативам, что размер агломерации — это около 40 минут пути от центра города. Та работа, которая ведется на трассе Тюмень — Ишим — Омск позволяет сейчас надеяться, что в течение 15 лет мы сможем до Ялуторвоска добираться в течение этого времени. Ну, может быть, 50 минут», — отметил Моор.
Разработка мастер-плана продолжается. Пока о дате его окончательной готовности речи не идет.
В светлое будущее?
Спешить действительно не стоит, уверены урбанисты и архитекторы. Необходимо найти решения для десятков насущных проблем, с которыми, вероятно, предстоит сволкнуться при создании «бесшовного» постранства, считает главный архитектор и директор архитектурно-проектной компании «Уралсибпроект» Константин Кокушкин.
«В нормативной базе само понятие агломерации появилось совсем недавно, 2−3 года назад. Муниципалитеты “варятся” каждый в своей реальности и в своем правовом поле. У каждого свои планы и стратегии, которые иногда даже у соседствующих субъектов не стыкуются между собой. Форматы, принципы и нормативы ведения градостроительной документации тоже могут существенно отличаться. И различия могут проявляться не только в документах», — предположил он в беседе с URA.RU.
Объединение позволит участникам агломерации синхронизировать стратегии развития и найти общие решения общих проблем.
При этом, уверен эксперт, может возникнуть ряд проблем, которые придется решать уже после вхождения в агломерацию. «Есть очевидные риски. Усилится маятниковая миграция, вырастут цены в ядре, усложнится система управления на фоне ослабления местного самоуправления, локальная идентичность может размываться», — отметил Кокушкин.
Впрочем, все это перевешивают социально-экономические бонусы, которые получают все участники агломерации. «Для жителей это равномерное распределение рабочих мест, сбалансированное развитие транспортной и социальной инфраструктур. У бизнеса появятся единые правила взаимодействия с властью, снизятся логистические издержки, доступ к кадрам станет проще. Госструктуры синхронизируют стратегии развития, смогут реализовывать крупные инфраструктурные проекты, повысят инвестиционную привлекательность региона», — подвел итог архитектор.