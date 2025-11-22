Все станет единым: Тюмень готовится к роли центра гигантской агломерации

На весь следующий год власти как будто выкинули тему из повестки и из своих мыслей. К концу 2024 идея вновь всплыла на поверхность, однако в этот раз о ней заговорил уже не глава города, а губернатор Тюменской области Александр Моор. Он заявил: нужно не просто объединить населенные пункты, а сделать это максимально грамотно.