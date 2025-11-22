«Яркий свет и спорт»: как побороть осеннюю депрессию, и сколько это стоит в Челябинске

Эксперт подчеркнула: если брать семью из двух человек, то взаимные претензии, паттерны общения пары необходимо переформатировать в язык потребностей и обращать на это внимание самих людей. Ведь в обычной жизни люди часто не замечают, что разговаривают на языке претензий. Им кажется, что они говорят о своих желаниях, но это не так. И здесь задача психолога — максимально сохранять свою нейтральность, не вставать ни на чью сторону. Это как жонглировать различными мячиками. Каждый мячик — эмоция и позиция отдельных людей. Главное — ни один из них не уронить.