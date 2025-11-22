Проекты КРТ, которые навсегда изменят центр Кургана. Карта

В центре Кургана активно реализуют механизмы КРТ, чтобы поменять облик города.
В центре Кургана идет масштабная трансформация, обещающая серьезно изменить облик города в ближайшие годы. Драйвер роста и развития — комплексное развитие территорий (КРТ). Это не только регулятор градостроительства, но и маркер переосмысления и формирования комфортной городской среды. Являясь ключевым механизмом, КРТ позволяет избавляться от ветхого и аварийного жилья в пользу современных высоток, благоустраивать и давать новую жизнь неэффективным пространствам. О том, где уже идет активная застройка, а какие проекты только ждут старта — в материале корреспондента URA.RU.
КРТ в центре.
В квартале улиц Коли Мяготина, Кремлева, Победы и Невежина готовится масштабный проект по комплексной застройке. Его реализацией занимается застройщик «Атлант». Гектар земли в развивающемся районе Кургана обошелся девелоперу в 108 миллионов рублей.
На территории было снесено аварийное жилье, весь периметр стройки обнесен забором. Рядом уже благоустроен новый сквер имени Кремлева. Будущий жилой комплекс, по проекту, будет состоять из двух домов. В качестве доминанты — высотка на 16 этажей с подземным паркингом. Чуть подальше расположится дом переменной этажности с лаунж-зоной на крыше одной из секций.
Так будет выглядеть ЖК Площадь земельного участка составляет один гектар.
Не менее амбициозный проект намечается на соседнем участке — в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова. Территорию площадью 1,3 гектара на аукционе приобрела «Домостроительная компания» (входит в ГК «Призвание») за 35 миллионов рублей. Зона будущей застройки обнесена забором. Девелопер готовится к сносу аварийного многоквартирного дома по улице Невежина.
По словам застройщика, он расселен на 30%. Завершить процесс планируют до весны следующего года, после чего и приступят к возведению жилого комплекса. ЖК будет состоять из 2−3 высоток до 16 этажей. Рядом построят открытый паркинг на 5−6 этажей. После согласования концепции с администрацией города инвестор представит рендер будущего проекта.
Пока аварийный дом расселен лишь на 30% Перед началом стройки компании придется снести ветхий дом Участок в районе ТРЦ «Рио» застройщик купил два года назад.
Территория в районе бывшего стадиона «Локомотив» еще ждет своих инвесторов. Земельный участок в пределах улиц Свердлова, Зорге и Пушкина власти не могут продать уже четвертый год. Ранее продажа тормозилась из-за судов чиновников и застройщиков. За это время ее стоимость на торгах снизилась почти в два раза — со 145,1 до 79,6 миллиона рублей.
В рамках КРТ застройщику, который приобретет эту землю, придется снести 30 ветхих и аварийных жилых домов. По улице Луговой под демонтаж идет 12 домов. По улице Криволапова — девять, по Пушкина — шесть. Еще два объекта по улице Косой. Проект комплексной застройки предполагает строительство многоэтажных домов. Чиновники продолжают вести поиск застройщиков.
Еще один масштабный проект КРТ уже реализован в границах улиц Коли Мяготина и Невежина на бывшей территории одного из предприятий. Здесь возводится новый квартал, состоящий из семи домов до 10 этажей. Жилой комплекс завершен практически на 100%. Четыре дома уже сданы, остальные в планах до конца ноября. ЖК будет иметь собственную аллею и сквер, в которых посадят хвойные и лиственные породы деревьев из тюменского питомника.
Готовность ЖК составляет почти 100% Четыре дома уже сданы Он располагается в районе улиц Мяготина и Невежина Новый квартал достраивают в центре Кургана Проект включает семь десятиэтажных домов.
Большая стройка кипит на месте бывшего кинотеатра «Звездный». На пересечении улиц Пролетарской и Карла Маркса идут активные работы по возведению жилого комплекса. Объект строит иногородний девелопер ГК «Брусника». Проект предполагает ЖК из шести секций высотой по 8−9 этажей с 15-этажной башней-доминантой. Приватный благоустроенный двор с зонами отдыха расположится на уровне второго этажа. Уровнем ниже разместят паркинг.
На первых этажах и крышах домов обустроят террасы. Еще одной изюминкой станет арка высотой более чем в два этажа и лестница, ведущая напрямую в городской сквер из двора. Вокруг новостройки планируют высадить более ста деревьев и 13 тысяч кустарников. на данный момент рабочими ведется стройка по всем шести секциям. Монолитные работы ведутся на уровне 1−3 этажей. Сдать ЖК застройщик хочет до конца 2026 года. По изначальному графику завершить стройку планировалось в первом квартале 2027 года.
Так будет выглядеть будущий ЖК — презентация застройщика Стройку ЖК на Пролетарской хотят закончить до конца следующего года
В границах улиц Станционной, Ипподромной и Коли Мяготина сдан жилой комплекс из двух корпусов. Один имеет четыре этажа, другой — девять. Проектом занималась компания «СЗ “Близкий”, принадлежащая девелоперу Vitamin. У ЖК огороженная дворовая территория и вместительная парковка.
ЖК состоит из домов переменной этажности Все объекты уже сданы застройщиком.
В рамках комплексной застройки запланирован снос пяти аварийных домов по улице Сухэ-Батора, 1, 7, 9, 11 и по улице Победы, 9. Ветхие объекты уже расселены. На территории площадью свыше 20 тысяч квадратов намечено строительство нового квартала из многоэтажек. Мэрия Кургана установила стоимость земельного участка в 25 миллионов рублей. Идут поиски застройщиков.
КРТ вместо частного сектора.
Несколько участков в центральной части Кургана продают ради очистки города от частного сектора. В квартале улиц Гоголя, Бурова-Петрова и Пушкина в рамках КРТ планируется снос 30 частных домов. Площадь территории под комплексную застройку составляет четыре гектара и стоит 80,2 миллиона рублей. В большей части объектов до сих пор проживают люди.
Перед сносом домов застройщику необходимо будет расселить жильцов. На участке разрешено возводить среднеэтажные и многоэтажные жилые дома, здания делового управления, магазины, общепиты и объекты для занятий спортом. Реализовать проект рассчитывают в течение 10 лет.
На территории в районе улиц Гоголя, Половинской и Орлова под снос определено 50 домов в частном секторе. Земельный участок площадью 4,2 гектара власти Кургана оценили в 73 миллиона рублей. Согласно проекту КРТ, застройщику разрешено возводить высотки до 25 этажей и среднеэтажное жилье. Реализация проекта рассчитана на 10 лет.
Еще один новый квартал планируют построить в границах улиц Войкова, Интернациональной, 1-го Мая и Свердлова. Здесь на участке площадью 0,6 гектара необходимо ликвидировать восемь частных домов. Половина жилья находится по улице Войкова. Проект КРТ предполагает возведение новостроек высотой до 25 этажей, а также зданий делового управления, общепита и спортивных объектов. Мэрия Кургана продала территорию за 20,1 миллиона рублей.
Участок в районе Бурова-Петровского моста Участок в районе Серафимовского храма Участок в районе Семейного сквера.
Также два участка с домами под снос планируют отдать застройщикам в границах улиц Бурова-Петрова, Омская и Станционная, Ипподромная, Коли Мяготина. Общая площадь территорий свыше 18 тысяч квадратных метров. Предельный срок реализации проекта от двух до пяти лет, говорится в постановлении.
Более 40 частных домов планируется снести в районе школы № 50. Территория под КРТ находится в границах улиц: Бурова-Петрова, Советская, Василия Блюхера, Максима Горького, Односторонка и Карла Маркса. На этом месте будут возводить многоэтажные и среднеэтажные жилые здания. Пока идет поиск инвесторов, которые выкупят право аренды участка за 64 миллиона рублей.
Новый жилой район появится в районе Дзержинского кольца. На участке площадью 16 359 квадратных метров планируют возводить многоэтажные дома. Согласно постановлению мэрии, для застройки территории нужно будет снести несколько зданий по улице Дзержинского, начиная от дома 41 м.
КРТ в районе набережной Тобола.
Здесь все участки под КРТ уже распроданы. Большую часть занял местный крупный застройщик «Атлант». Лакомый кусочек возле набережной реки Тобол в границах улиц Красина, Климова и Кирова обошелся компании в 50,5 миллиона рублей. Девелопер готовит территорию под строительство жилого комплекса: расселяет жильцов и сносит частные дома.
По словам застройщика, ЖК помимо подземного паркинга будет иметь переменную этажность и зоны отдыха на крыше с видом на Тобол и Богоявленский храм. Площадь комплексной застройки составляет 2,5 гектара.
На участке в границах улиц Куйбышева, Красина, Климова и Кирова под снос идет 10 домов. Эту территорию площадью около гектара застройщик выкупил за 40,2 миллиона рублей. В рамках КРТ девелопер отреставрирует исторический объект по Куйбышева, который был построен в конце XIX века. После реконструкции аварийного здания в нем появится кафетерий и отдел продаж.
Участок в районе Климова — Кирова Участок в районе Куйбышева — Климова Эскиз отреставрированного исторического дома Застройщик уже занимается сносом домов Застройщик уже занимается сносом домов Девелопер построит возле набережной ЖК с паркингом и зонами отдыха на крыше.
На соседней территории участок в квартале улиц Кирова, Климова, Томина и Набережной будет застраивать компания «БИК-Сервис». Фирма, которая входит в ГК Vitamin, выкупила у мэрии землю на четыре гектара за 50,2 миллиона рублей. Для реализации проекта КРТ застройщику необходимо будет снести более 30 аварийных домов, а также восстановить традиционную купеческую усадьбу, являющуюся объектом культурного наследия регионального значения.
На участке предполагается застройка домами этажностью от 8 до 21 этажа. Новый квартал будет состоять семи высоток и одного среднеэтажного объекта. В жилом комплексе будет пешеходный бульвар с магазинами и кафе, многоуровневый паркинг и приватные дворы. В планах создать свыше тысячи парковочных мест, в том числе в стилобатах.
На этом участке застройщику предстоит снести десятки домов Вид с пешеходного бульвара внутри будущего квартала Вид с перекрестка Климова — Кирова.
В границах улиц Климова и Комсомольской в районе набережной Тобола проект комплексной застройки реализует ГК «Брусника». На данный момент компания занимается расселением людей из ветхого жилья, которое определено под снос. Завершить эти работы хотят до конца 2025 года. Жилую застройку девелопер планирует начать в 2026 году после получения разрешения от администрации города.
КРТ на месте долгостроя.
На перекрестке улиц Куйбышева и Ленина проектом комплексной застройки территории займется свердловская компания «Премьер», входящая в ГК «Практика». Земельный участок с долгостроем фирма выкупила у местных властей более чем за 20 миллионов рублей. Ранее данный объект принадлежал бизнесмену Александру Бабочкину, однако из-за отсутствия строительных работ, объект был изъят и выставлен на торги.
На территории 0,6 гектара застройщику необходимо будет снести два объекта — недостроенный дом с готовностью 15% и бывшее здание кафе «Урал». В планах девелопера построить на этом месте среднеэтажный дом или деловой центр. Также застройщик решит многолетнюю проблему 10 дольщиков.
Также снесут рядом стоящее задание Долгострой по Куйбышева пойдет под снос Участок с недостроем находится в районе ЦУМа.