Новогоднее украшение подъездов грозит штрафами: вот когда нельзя развешивать шарики

Россиян могут оштрафовать за новогоднее украшение подъездов многоквартирных домов, если не были соблюдены определённые правила. Их напомнил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
Речь идёт о действиях, несогласованных с другими жильцами, сказал юрист агентству «Прайм». Нужно провести общее собрание и зафиксировать согласие остальных собственников, иначе украшение общедомового имущества может быть расценено как нарушение Жилищного кодекса, сказал Черкасов. Он добавил, что штраф за подобное нарушение исчисляется несколькими сотнями рублей.
В то же время в случае нарушения противопожарной безопасности физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч рублей, а юридические — до 400 тысяч.
Тем временем в столице Латвии хотят запретить празднование Нового года по московскому времени: за нарушение грозит внушительный штраф.
Ранее российских граждан предупредили о серьезных штрафах за новогодние гирлянды, размещенные на фасадах многоквартирных домов.