Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогоднее украшение подъездов грозит штрафами: вот когда нельзя развешивать шарики

Юрист Черкасов: за украшение подъезда без разрешения могут оштрафовать.

Источник: Комсомольская правда

Россиян могут оштрафовать за новогоднее украшение подъездов многоквартирных домов, если не были соблюдены определённые правила. Их напомнил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Речь идёт о действиях, несогласованных с другими жильцами, сказал юрист агентству «Прайм». Нужно провести общее собрание и зафиксировать согласие остальных собственников, иначе украшение общедомового имущества может быть расценено как нарушение Жилищного кодекса, сказал Черкасов. Он добавил, что штраф за подобное нарушение исчисляется несколькими сотнями рублей.

В то же время в случае нарушения противопожарной безопасности физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч рублей, а юридические — до 400 тысяч.

Тем временем в столице Латвии хотят запретить празднование Нового года по московскому времени: за нарушение грозит внушительный штраф.

Ранее российских граждан предупредили о серьезных штрафах за новогодние гирлянды, размещенные на фасадах многоквартирных домов.