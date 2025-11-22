ВСУ сломил ужас разгрома в Купянске: бойцы РФ открыли путь на Харьков

Купянск был превращен в мощный укрепрайон, который планировали удерживать годы. Его падение вынуждает ВСУ в срочном порядке выстраивать новую линию обороны, а таких укрепленных узлов на десятки километров вокруг просто нет. Контроль над городом позволял ВСУ планировать операции и обстрелы территории ЛНР.