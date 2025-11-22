ВСУ сломил ужас разгрома в Купянске: бойцы РФ открыли путь на Харьков

Полный контроль над ключевым логистическим узлом, тысячи солдат противника в огневом мешке и оперативный простор для новых ударов — падение Купянска стало тяжелейшим поражением ВСУ на харьковском направлении. Пока киевский режим пытается отрицать реальность, российские войска уже почти освободили Волчанск и нацелены идти дальше.
Главный плацдарм взят.
Об освобождении силами группировки «Запад» Купянска начальник Генштаба Валерий Герасимов лично доложил президенту Владимиру Путину. Минобороны России опубликовало первые кадры из города, на которых бойцы устанавливают российские флаги у здания местной администрации, на стадионе «Спартак» и у других ключевых инфраструктурных объектов.
Как пояснил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин, основная часть Купянска располагается на правобережье реки Оскол. Противник за минувшие несколько дней с разных участков пытался деблокировать окруженную на правом берегу группировку ВСУ, но попал под большой замес — в огневые мешки.
«Их всех просто перемололи… В Купянске еще остаются разрозненные группы украинских боевиков, но территорию быстро зачищают», — отметил Алехин.
В котел попали 15 батальонов.
Критическая ситуация сложилась для ВСУ и на левом берегу Оскола, в промзоне и в районе железнодорожных узлов Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный, заблокирована крупная группировка противника. По официальным данным, в окружении оказались 15 батальонов украинской армии.
«Неизвестно точно, в каком состоянии эти внушительные силы, но мое мнение, у противника в сложившейся обстановке только один выход: сдаться. Иначе будут уничтожены», — уверен Геннадий Алёхин.
Российские войска основательно прижали противника к реке, чтобы не дать ему возможности переправиться.
Почему Киев так цеплялся за Купянск.
Купянск был не просто точкой на карте, а ключевым логистическим хабом, от которого зависело снабжение всей восточной группировки ВСУ в Харьковской области.
Его сравнивали с «железными воротами», запиравшими оперативный простор для российских войск. Через город проходила важная автомобильная и железнодорожная инфраструктура, обеспечивавшая переброску войск и снаряжения вдоль линии боестолкновений.
Купянск был превращен в мощный укрепрайон, который планировали удерживать годы. Его падение вынуждает ВСУ в срочном порядке выстраивать новую линию обороны, а таких укрепленных узлов на десятки километров вокруг просто нет. Контроль над городом позволял ВСУ планировать операции и обстрелы территории ЛНР.
Теперь северные границы республики надёжно защищены. Потеря Купянска — это признание серьёзного стратегического поражения для Киева, которое он до последнего пытался не афишировать.
Следующий на очереди — Волчанск.
Вслед за Купянском в ближайшее время также будет полностью взят под контроль еще один город Харьковской области — Волчанск, сказал Алехин.
Как он рассказал, генерал ВСУ Михаил Драпатый, который отвечает за харьковское направление, совершил главный просчет. Перебросив под Купянск резервы, которые дислоцировались севернее Харькова, он оголил фланги. Российские войска сразу этим воспользовались.
«И, по моей информации, группировка “Север” уже контролирует Волчанск. Идет зачистка некоторых участков городской застройки», — отметил Алёхин.
Военный эксперт констатировал, что вполне вероятно, что скоро официально объявят о взятии города.
Купянск поможет дальнейшему наступлению.
С освобождением Купянска для российской армии открывается возможность действовать сразу по нескольким направлениям.
«И для противника сейчас большая головная боль, куда мы пойдем. На соединение двух группировок “Запад” и “Север” через Великий Бурлук? В сторону Шевченково-Чугуева? Командование ВСУ не понимает. То есть появился оперативный простор», — отметил Алехин.
Он также акцентировал, что есть возможность для дальнейшего продвижения в сторону Харькова.
«Главный ключевой момент — это Харьков. Установление прочной зоны безопасности в Харьковской области невозможно без решения вопроса с Харьковом. Это мое личное глубокое убеждение», — подытожил Алехин.