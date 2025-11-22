Глава Московского зоопарка: манул Тимофей вступил финальную стадию зажировки

«Сейчас идет завершающий этап, он весит где-то 5,9 кг — нужно 6,5. И сейчас он близится к своему финальному состоянию, кормят его один-два раза в сутки, чтобы он не испытывал стресса от ожидания кормления. Киперы решают: либо большую морскую свинку, либо двух крысок. Он должен проявить те повадки, которые проявляет в природе», — сказала Акулова.
Она отметила большую выразительность мимики Тимофея, когда он не может найти принесенную киперами «добычу». Зажировка палласова кота стартовала в сентябре. В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе — 3,7 кг. К осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций, и в начале сентября он весил уже 5 кг.