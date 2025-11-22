Району Орлиной сопки во Владивостоке хотят добавить три дома и пять гостиниц

Мэрия Владивостока вынесла на общественные слушания план застройки улицы Нерчинской — полумесяц в 22,2 га, который втиснулся между улицами Нерчинской и Гоголя, подперев справа территорию ВВГУ, а слева — Орлиную сопку. На участке задуманы три многоквартирных дома до 30 этажей, пять гостиниц, несколько офисных зданий, а также ресторан, спортивный комплекс и научный центр. Насыщенность объектами слегка уравновешивается их очередностью. Документ разбит на три этапа — до 2030-го, 2040-го и последующие года (третий этап не имеется временной привязки). В первую очередь — то есть в ближайшую пятилетку — жилое строительство не входит.