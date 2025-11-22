Району Орлиной сопки во Владивостоке хотят добавить три дома и пять гостиниц

Мэрия Владивостока вынесла на общественные слушания план застройки улицы Нерчинской — полумесяц в 22,2 га, который втиснулся между улицами Нерчинской и Гоголя, подперев справа территорию ВВГУ, а слева — Орлиную сопку. На участке задуманы три многоквартирных дома до 30 этажей, пять гостиниц, несколько офисных зданий, а также ресторан, спортивный комплекс и научный центр. Насыщенность объектами слегка уравновешивается их очередностью. Документ разбит на три этапа — до 2030-го, 2040-го и последующие года (третий этап не имеется временной привязки). В первую очередь — то есть в ближайшую пятилетку — жилое строительство не входит.
Границами Территории являются с севера — улица Нерчинская; с юга — улица Гоголя, с запада — район сопки «Орлиное гнездо»; с востока — улица Нерчинская и улица Гаршина. Площадь Территории — 22,2 га.
Интересное замечание — в документе планируется, что существующее население территории сократиться практически трижды. Указано, что текущее население 3231 человек, а планируемое — 1082. Возможно, речь идет о комфортном жилье, потому как в расчетах зафиксирован норматив — 32 квадратных метра на человека.
«Цели и задачи выделения зоны планируемого размещения многоквартирных многоэтажных жилых домов — обеспечение условий для создания многоэтажных многоквартирных жилых домов с нормой площади квартир в расчете на одного человека — 32 кв. м.», — говорится в документации.
Также указано, что зона предполагает размещение жилых домов (высотой от 9 до 30 этажей), благоустройство и озеленение придомовых территорий, обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных и отдельных помещениях многоквартирного дома, с заданными минимальными и максимальными показателями застройки земельных участков в целях обеспечения эффективности функционирования жилой зоны.
Если посмотреть более детально, то в целом в районе запланированы:
— Три МКД до 30 этажей (один из них с нежилыми и офисными помещениями);
— Пятиэтажный спортивный комплекс;
— Научный центр (также до 30 этажей);
— Крытая спортивная площадка для гимнастических упражнений МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока»;
— Административно-бытовое здание до 7 этажей;
— Здание бытового обслуживания — до 7 этажей;
— Ресторан до 7 этажей;
— Объект делового назначения до 30 этажей;
— Две автостоянки до 7 этажей;
— Пять гостиниц до 30 этажей;
— Трансформаторная подстанция;
— Многофункциональный центр до 30 этажей.
Но очередность всего этого весьма деликатна. В первую очередь (до 2030 года) указаны спортивный комплекс, автостоянка, крытая спортивная площадка для гимназии и реконструкция улично-дорожной сети и строительство сопутствующих объектов инженерной инфраструктуры для функционирования планируемых объектов на вторую очередь освоения территории.
Вторая очередь (до 2040 года) предполагает как раз три дома, один из которых с гостиницей и нежилыми помещениями, ресторан и гостиницу.
Все остальное — в третьем этапе, который пока не имеет даты завершения.
Снос объектов капитального строительства предлагается осуществлять в соответствии с очередностью освоения территории. Сейчас там находится 27 капитальных объектов. В основном, частные жилые дома и гаражи.
Документацией не предусмотрена организация дополнительных остановочных пунктов общественного транспорта на Территории. Обеспеченность Территории общественным транспортом на дату разработки Документации осуществляется за счет ближайших к Территории остановок общественного наземного транспорта «Гимназия № 1», «Гастроном (ул. Нерчинская)», «Нерчинская, 58», «Голубиная падь» и «Студенческая».
Добавим, недавно ДОМ.РФ начал поиски девелопера, который займется комплексным освоением территории площадью 334,18 гектара на Русском острове. Его определят уже в конце этого года. По условиям схемы комплексного развития территорий (КРТ), застройщик обязан преобразовать массив земель в новый район с полноценной инфраструктурой: построить не менее 317 тысяч кв. метров жилья, а также школы, детские сады, поликлинику, пожарное депо и объекты благоустройства. Право на реализацию проекта выставлено на электронный аукцион с начальной ценой в 91,86 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала сервиса «Дом.РФ Земля» (18+), выступающего агентом сделки.