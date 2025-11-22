Из-за аварии на водопроводе задерживается подача воды на Курган

«21 ноября в Кургане и близлежащих микрорайонах было понижено давление в сети холодного водоснабжения для проведения регламентных работ на водоводе. Специалисты компании должны были завершить их в 6:00. Во время работ произошла аварийная ситуация на водопроводе диаметром 1000 мм. К ее устранению приступили незамедлительно. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления водоснабжения в городе», — сообщается на сайте «Водного союза».