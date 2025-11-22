Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки в Ростовской области

Он добавил, что в городе Миллерово получило повреждения административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка оказались выбиты стекла в частном доме, а также повреждены хозпостройка и гараж. Пострадавших нет. Сейчас информация о последствиях на земле уточняется.