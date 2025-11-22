Ричмонд
Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки в Ростовской области

Юрий Слюсарь сообщил, что в городе Миллерово Ростовской области получило повреждения административное здание из-за БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили и подавили беспилотники в нескольких районах региона в ночь на 22 ноября.

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах», — написал Юрий Слюсарь в Telegram.

Он добавил, что в городе Миллерово получило повреждения административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка оказались выбиты стекла в частном доме, а также повреждены хозпостройка и гараж. Пострадавших нет. Сейчас информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ в небе над российскими регионами за вечер 21 ноября.

