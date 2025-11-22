В России стало меньше вакансий: сколько соискателей претендуют на место

«В октябре, по данным сервиса HeadHunter, конкуренция за рабочее место в среднем по стране достигла максимума — 7,3 резюме на вакансию. Год назад она была 3,9. То есть опять происходит возврат к рынку работодателя, который будет выбирать и диктовать условия», — сказала Бобкова, отметив, что эти факторы могут спровоцировать проявления эйджизма (дискриминации соискателей старшего возраста) со стороны работодателей.