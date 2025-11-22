Россиянам рассказали, куда устроиться на работу после 50-ти

По ее словам, «иксы» уже обошли «зумеров» по комфортности взаимодействия с ними в профессиональной среде. Эксперт уточнила, что россиян старше 50-ти лет наиболее охотно зовут в розничную торговлю, на должности в сферах логистики, строительства, недвижимости и производства. Кроме того, они востребованы в областях медицины и образования.