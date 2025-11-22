Россиянам рассказали, куда устроиться на работу после 50-ти

Стало известно, куда охотно берут профессионалов старше 50-ти лет. Соискатели старшего возраста могут претендовать на ряд специальностей. Работодатели стали гораздо чаще приглашать на работу граждан, достигших 50-ти лет. Об этом рассказала KP.RU HR-консультант Галина Бобкова.
По ее словам, «иксы» уже обошли «зумеров» по комфортности взаимодействия с ними в профессиональной среде. Эксперт уточнила, что россиян старше 50-ти лет наиболее охотно зовут в розничную торговлю, на должности в сферах логистики, строительства, недвижимости и производства. Кроме того, они востребованы в областях медицины и образования.
«Поколение Z — самое сложное в плане управления: 41% работодателей отдали им первое место в этом анти-рейтинге. И это — одна из причин возросшего интереса к возрастным соискателям со стороны работодателей. Вторая — демографический кризис и дефицит кадров», — пояснила Галина Бобкова.
Большинство россиян, как выяснилось, считает нормальной практикой заниматься поиском новой работы, не уволившись со старой. Только 3% жителей полагают, что такое поведение некорректно.