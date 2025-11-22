В США четыре человека ранены во время стрельбы на церемонии зажжения огней ёлки

Четыре человека ранены, трое из них находятся в критическом состоянии после стрельбы в городе Конкорд в Северной Каролине (США). Об этом информирует администрация города.
Сообщается, что инцидент произошёл во время церемонии зажжения огней на рождественской ёлке.
«Стрельба произошла во время ежегодной городской церемонии по зажжению елки… Четверо пострадавших, получивших огнестрельные ранения, были доставлены в больницу», — сказано в релизе, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Полиция ищет злоумышленника, просматривая записи камер видеонаблюдения.
Накануне полицейский застрелил человека в международном аэропорту в Миссури.
Ранее сообщалось, что два ребенка погибли и два пострадали из-за стрельбы в Техасе в США, полиция задержала подозреваемую женщину.
Также сообщалось, что в сентябре в военной академии США произошла стрельба, после чего один человек оказался в больнице.
* Принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России.