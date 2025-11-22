Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей

11 ноября в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ сообщили, что Москва в ответ на продолжающееся санкционное давление со стороны Токио запретила въезд на территорию России 30 гражданам Японии, в том числе журналистам, дипломатам и профессорам. При этом Кихара назвал «абсолютно неприемлемым» соответствующее решение РФ.