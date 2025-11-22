Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей

Росавиация не ведет переговоров о восстановлении авиасообщения с Японией и Южной Кореей. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщил руководитель ведомства Дмитрий Ядров.
— Росавиация нет, — заявил он ТАСС, отвечая на вопрос о возможных обсуждениях.
29 октября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия и Япония ведут обсуждения о возможном возобновлении прямого авиасообщения между странами.
11 ноября в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ сообщили, что Москва в ответ на продолжающееся санкционное давление со стороны Токио запретила въезд на территорию России 30 гражданам Японии, в том числе журналистам, дипломатам и профессорам. При этом Кихара назвал «абсолютно неприемлемым» соответствующее решение РФ.
В начале сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделала США конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения.
В апреле российская сторона заявляла о желании провести серьезный разговор с американскими коллегами насчет возврата незаконно изъятой дипломатической собственности, а также поднять в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами.