Певца Лешу Свика признали отцом внебрачного ребенка

В последнее время тема семейных отношений и родительства часто оказывается в центре внимания общественности. Например, недавно Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский сообщили об удочерении девочки, при этом у пары уже есть двое детей — дочь Мария, которая более десяти лет находится в коме, и сын Петр.