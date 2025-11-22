Ричмонд
Певца Лешу Свика признали отцом внебрачного ребенка

Модель Екатерина Лукьянова объявила, что суд официально признал Лешу Свика отцом их ребенка. По словам девушки, она добивалась этого долгое время. Об этом Лукьянова заявила в своих соцсетях.

У Леши Свика есть жена.

«Поднимаю тост за бывшего сегодня. В честь его 35-летия решением вышестоящего суда он официально признан отцом нашей дочери. И с сегодняшнего дня это вступает в законную силу. С днюхой тебя, Свик!», — написала Лукьянова в своих соцсетях. Сам артист слова девушки никак не прокомментировал.

В последнее время тема семейных отношений и родительства часто оказывается в центре внимания общественности. Например, недавно Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский сообщили об удочерении девочки, при этом у пары уже есть двое детей — дочь Мария, которая более десяти лет находится в коме, и сын Петр.