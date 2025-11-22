Раскрыто, сколько детей мигрантов поступило в российские школы по новым правилам

«После двух требований — предъявить пакет документов и знания русского языка — около 19% детей смогли поступить в школы», — цитирует главу Рособрнадзора Музаева РИА Новости. По его словам, сейчас ведомство начинает исследовать, как нововведение влияет на детей, школу и учителей. Он подчеркнул, что почти 80% иностранных детей не смогли попасть в российские школы — они не знали языка на должном уровне, а их родители неверно заполнили и составили документы.