Раскрыто, сколько детей мигрантов поступило в российские школы по новым правилам

Лишь 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы после введения новых требований об обязательной сдаче экзамена по русскому языку. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Почти 80% детей мигрантов не попадают в российские школы из-за незнания русского языка или неправильно оформленных документов.

«После двух требований — предъявить пакет документов и знания русского языка — около 19% детей смогли поступить в школы», — цитирует главу Рособрнадзора Музаева РИА Новости. По его словам, сейчас ведомство начинает исследовать, как нововведение влияет на детей, школу и учителей. Он подчеркнул, что почти 80% иностранных детей не смогли попасть в российские школы — они не знали языка на должном уровне, а их родители неверно заполнили и составили документы.

Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы ввели с 1 апреля 2025 года. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что ежегодно в школы страны приходят около 155 тысяч детей мигрантов. При этом экзамены для них будут.

