Юрист Хаминский рассказал о рисках покупки квартиры у иноагента Максаковой

В Москве выставили на продажу элитную квартиру Марии Максаковой* за 200 млн рублей, при этом оперная певица имеет статус «иностранного агента» и находится в розыске — её обвиняют в призывах против России и уклонении от обязанностей, связанных со статусом «иноагента».
Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, какие риски существуют при покупке недвижимости у такого владельца.
«Что касается нахождения Максаковой* в розыске, то, если судом не наложены обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение имущества, то она имеет право им распоряжаться. Другое дело, что деньги от продажи недвижимости будут зачислены на спецсчёт», — сказал Хаминский.
Он напомнил, что с 1 марта 2025 года все средства от продажи недвижимости «иноагентов» должны поступать только на специальный рублёвый счёт в российском банке.
«Средства со спецсчета могут быть потрачены только на обязательные платежи в бюджет или по решению правительства. То есть фактически распорядиться этими деньгами иностранный агент сможет только в случае снятия с него этого статуса», — сказал Хаминский.
Риски для покупателя квартиры Максаковой* могут возникнуть, если сама она захочет как-то «посхематозить», отметил юрист.
«Например, каким-то образом организует все так, чтобы деньги, выплаченные за квартиру, попали за границу мимо спецсчета… Еще, так как Мария находится за рубежом, она должна оформить доверенность для оформлений сделки, которая будет считаться действительной с точки зрения российского законодательства, и вот здесь возможны всякие махинации. Как вариант, доверенность может быть от ее имени, но поддельная. Если же мы говорим о прямой сделке, честно говоря, особых рисков не вижу», — сказал Хаминский.
Он также обозначил, что в случае смерти Максаковой* её статус «иноагента» прекратится автоматически.
«Тогда наследники Максаковой* смогут получить накопленные на специальном счету деньги по обычным правилам наследования», — подытожил Хаминский.
Ранее Пресненский суд Москвы заочно приговорил Максакову* к 4,5 года колонии, ее обвиняли в призывах к деятельности против безопасности России и неисполнении обязанностей иностранного агента.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.