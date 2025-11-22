Гендиректора ЦПБ ОВИ Люфанова обвиняют в попытке хищения 131 млн рублей

«Группа намеревалась похитить ещё 131 миллион рублей за следующий этап работ, однако этому помешала корректировка техзадания Минобороны и последующая проверка, выявившая нарушения», — говорится в материалах дела. Кроме того, аферисты завышали стоимость работ и количество затраченного труда в отчётных документах.