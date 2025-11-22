«Деньги тяжело найти»: В Росреестре предложили справедливую схему возврата квартиры в случае обмана

Право собственности на недвижимость, приобретенную по признанной недействительной сделке, должно быть аннулировано только после возврата покупателю уплаченных денежных средств. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
По его словам, суды должны четко прописывать основания для исполнения своих решений, чтобы обеспечить защиту интересов обеих сторон. Бутовецкий отметил, что в некоторых случаях, когда суд возвращает жилье продавцу, вопрос возврата денег покупателю остаётся нерешённым.
«Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: Гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится только когда деньги передаются обратно», — заявил заместитель руководителя Росреестра.
Бутовецкий считает, что подобный подход соответствовал бы нормам Гражданского кодекса, согласно которым нельзя требовать исполнения обязательства, не выполняя встречное.
Стоит отметить, что ранее представители Минюста и Минстроя уже поднимали вопрос о важности изменения подхода к оспариваемым сделкам, отмечая, что нередко исполнение судебных решений осложняется отсутствием прозрачного порядка возврата средств. Предложение Росреестра может стать основой для последующей корректировки законодательства и выработки единых правил для судов и приставов.
Тем временем в Госдуму собираются внести законопроект для защиты покупателей жилья от риска остаться без квартиры. Как писал сайт KP.RU, за 2025 год число споров за недвижимость после сделки увеличилось на 15−20%. Конфликты возникают, когда продавец требует вернуть жилье из-за давления мошенников, однако не возвращает деньги, поскольку они уже перечислены другим. Риэлторы называют это «массовым мошенничеством» с использованием судебной системы.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин советует добросовестным покупателям обращаться в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, подавать встречный иск и добиваться правды в апелляционном суде.
Кроме того, Генпрокуратура поддержала законопроект о запрете наличных расчетов при сделках с недвижимостью. Как заявила автор инициативы Светлана Разворотнева, это также поможет сократить число мошенничеств.