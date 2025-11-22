«Деньги тяжело найти»: В Росреестре предложили справедливую схему возврата квартиры в случае обмана

Тем временем в Госдуму собираются внести законопроект для защиты покупателей жилья от риска остаться без квартиры. Как писал сайт KP.RU, за 2025 год число споров за недвижимость после сделки увеличилось на 15−20%. Конфликты возникают, когда продавец требует вернуть жилье из-за давления мошенников, однако не возвращает деньги, поскольку они уже перечислены другим. Риэлторы называют это «массовым мошенничеством» с использованием судебной системы.