Рияд-2025: Узбекистан завершил Игры исламской солидарности на втором месте с 96 медалями

В Эр-Рияде завершились VI Игры исламской солидарности, на которых сборная Узбекистана завоевала 29 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете.

Источник: Официальный сайт Международного олимпийского комитета

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Заключительный день VI Игр исламской солидарности, проходивших в Саудовской Аравии, подошел к концу. Делегация Узбекистана завоевала 3 награды. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

«Сегодня атлеты Узбекистана завоевали одну серебряную и две бронзовые медали», — говорится в сообщении.

Серебряной награды удостоилась Кудратой Тошпулатова по пара пауэрлифтингу в тяжелой весовой категории.

А бронзовые медали завоевали Сарварбек Рахмонбердиев в дисциплине джиу-джитсу до 62 кг и Бекзод Жамилов по пара пауэрлифтингу в тяжелой весовой категории.

В заключительный день состоялась торжественная церемония закрытия Игр, в ходе которой страна-хозяйка выразила благодарность всем участникам.

В рамках мероприятия флаг Ассоциации игр исламской солидарности был торжественно передан Малайзии — стране, принимающей следующие Игры.

Делегация Узбекистана, завоевавшая 96 медалей, завершила Игры исламской солидарности Рияд-2025 на 2 месте.

VI Игры Исламской солидарности проходили с 7 по 21 ноября в Эр-Рияде. В 24 видах спорта соревновались 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.