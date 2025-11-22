Рияд-2025: Узбекистан завершил Игры исламской солидарности на втором месте с 96 медалями

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Заключительный день VI Игр исламской солидарности, проходивших в Саудовской Аравии, подошел к концу. Делегация Узбекистана завоевала 3 награды. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
«Сегодня атлеты Узбекистана завоевали одну серебряную и две бронзовые медали», — говорится в сообщении.
Серебряной награды удостоилась Кудратой Тошпулатова по пара пауэрлифтингу в тяжелой весовой категории.
А бронзовые медали завоевали Сарварбек Рахмонбердиев в дисциплине джиу-джитсу до 62 кг и Бекзод Жамилов по пара пауэрлифтингу в тяжелой весовой категории.
В заключительный день состоялась торжественная церемония закрытия Игр, в ходе которой страна-хозяйка выразила благодарность всем участникам.
В рамках мероприятия флаг Ассоциации игр исламской солидарности был торжественно передан Малайзии — стране, принимающей следующие Игры.
Делегация Узбекистана, завоевавшая 96 медалей, завершила Игры исламской солидарности Рияд-2025 на 2 месте.
VI Игры Исламской солидарности проходили с 7 по 21 ноября в Эр-Рияде. В 24 видах спорта соревновались 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.