Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В шести территориях Ростовской области отразили атаку БПЛА

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 ноября в шести территориях Ростовской области отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале информирует губернатор Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, силы ПВО работали в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.

В городе Миллерово пострадали административное здание и техника, которая находилась во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района оказались выбиты стекла в частном доме, также повреждения получили хозяйственная постройка и гараж на подворье.

Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше