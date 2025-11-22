В шести территориях Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 22 ноября в шести территориях Ростовской области отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале информирует губернатор Юрий Слюсарь.
По информации главы региона, силы ПВО работали в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.
В городе Миллерово пострадали административное здание и техника, которая находилась во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района оказались выбиты стекла в частном доме, также повреждения получили хозяйственная постройка и гараж на подворье.
Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
