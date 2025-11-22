Рассказываем, каких районов коснется отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 25 по 27 ноября 2025

Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 25 по 27 ноября 2025 коснется Усть-Кута, Ольхонского района, Бугульдейки и села Еланцы. Как сообщается на официальном сайте Иркутского регионального радиотелевизионного передающего центра, это связано с плановыми профилактическими работами.
Нельзя будет посмотреть 20 каналов и послушать РТРС-1, в состав которого входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВ-центр. Будет недоступен РТРС-2, в состав которого входит РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, МИР, МузТВ, а также радиостанция «Радио России» ГТРК Иркутск.
В связи с внеплановыми ремонтными работами в Усть-Куте с 11:00 до 17:00 на протяжении трех дней будет отключено цифровое телевидение (оба мультиплекса). Жителям Ольхонского района следует подготовиться к отключениям 25 и 27 ноября: во вторник без ТВ останется Бугульдейка, а в четверг — Еланцы.