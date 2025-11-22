Рассказываем, каких районов коснется отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 25 по 27 ноября 2025

В связи с внеплановыми ремонтными работами в Усть-Куте с 11:00 до 17:00 на протяжении трех дней будет отключено цифровое телевидение (оба мультиплекса). Жителям Ольхонского района следует подготовиться к отключениям 25 и 27 ноября: во вторник без ТВ останется Бугульдейка, а в четверг — Еланцы.