В трёх аэропортах России отменили план «Ковёр»

Ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Ростовской области, уничтожив и подавив дроны в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. В Миллерово повреждены административное здание и техника во дворе. В хуторе Тренёвка выбиты стёкла в доме, повреждены гараж и хозпостройка. Жертв нет.