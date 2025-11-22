Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трёх аэропортах России отменили план «Ковёр»

В трёх воздушных гаванях России отменили временные ограничения приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

Речь идёт об аэропортах Тамбова (Донское), Пензы и Саратова (Гагарин). В ведомстве уточнили, что ограничения в воздушных гаванях вводили для обеспечения безопасности полётов.

Ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Ростовской области, уничтожив и подавив дроны в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. В Миллерово повреждены административное здание и техника во дворе. В хуторе Тренёвка выбиты стёкла в доме, повреждены гараж и хозпостройка. Жертв нет.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.