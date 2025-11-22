Ричмонд
Мэрия Уфы обнародовала график работы резиденция Деда Мороза

Она будет открыта ежедневно с 25 декабря по 11 января.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщают в администрации города, торжественное открытие состоится 25 декабря с зажжением елки на площади Горсовета. Резиденция разместится, как и в прошлом году, на площади перед гостиницей «Азимут».

Резиденция будет открыта ежедневно с 14:00 до 20:00, кроме 31 декабря, когда она продлит работу до 02:00 ночи. С 16:30 до 17:30 Дед Мороз и Снегурочка будут выходить на улицу для общения с горожанами.

Впервые в этом году введена специальная акция для отцов: с 12:00 до 14:00 они смогут бесплатно брать элементы костюмов, чтобы стать Дедом Морозом для своих детей. Организаторы предоставят необходимые аксессуары.

Гостей ждут театрализованные представления, хороводы, зимние забавы и возможность написать письмо Деду Морозу.

Ранее мы писали, что в городе подготовят 20 новогодних городков.