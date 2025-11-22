Ричмонд
Посол Егоров: улицу в Гвинее-Бисау могут назвать в честь Ахмата Кадырова

Александр Егоров сообщил, что в столице Гвинеи-Бисау может появиться проспект имени Ахмата Кадырова.

Источник: Аргументы и факты

Улицу города Бисау, столицы Гвинеи-Бисау, могут переименовать в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова, допустил в беседе с РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.

«Что касается проспекта Ахмата Кадырова, то подобная возможность действительно рассматривается. Полагаю, что в соответствии со сложившейся здесь практикой речь может пойти и о переименовании одной из уже существующих транспортных артерий города», — заявил Александр Егоров.

Агентство отмечает, что в 2024 году глава Чечни Рамзан Кадыров по результатам визита делегации Гвинеи-Бисау в регион сообщил, что в Бисау планируется создание проспекта имени Ахмата Кадырова.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что Социалистическую улицу в городе Грозный переименуют в честь Героя России Эседуллы Абачева.

