Посол Егоров: улицу в Гвинее-Бисау могут назвать в честь Ахмата Кадырова

«Что касается проспекта Ахмата Кадырова, то подобная возможность действительно рассматривается. Полагаю, что в соответствии со сложившейся здесь практикой речь может пойти и о переименовании одной из уже существующих транспортных артерий города», — заявил Александр Егоров.