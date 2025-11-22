Два беспилотника сбили в Ростовской области до полуночи

Данные о работе ПВО с полуночи до утра 22 ноября пока не опубликовали. При этом губернатор Юрий Слюсарь проинформировал о работе сил ПВО в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.