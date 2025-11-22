Два беспилотника сбили в Ростовской области до полуночи

Беспилотную атаку отразили в Ростовской области с 20 часов вечера 21 ноября до полуночи. Об этом сообщают в Минобороны России.
По данным военного ведомства, в течение указанного промежутка времени в регионе ликвидировали два беспилотника самолетного типа.
Данные о работе ПВО с полуночи до утра 22 ноября пока не опубликовали. При этом губернатор Юрий Слюсарь проинформировал о работе сил ПВО в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.
Известно, что в городе Миллерово ущерб получили административное здание и техника, которая находилась во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района оказались повреждены хозяйственная постройка и гараж на подворье, в частном доме выбило стекла. Пострадавших нет.
