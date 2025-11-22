В аэропортах Тамбова и Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова (Донское) отменены. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве уточнили, что аналогичные временные ограничения сняты и в аэропорту Саратова (Гагарин). Они были введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Сообщения о введении ограничений в аэропортах Тамбова и Пензы поступили около 01:00 ночи по московскому времени.
Ранее также сообщалось, что в архангельском аэропорту Котлас были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.