Когда покажут мистическое телешоу, снятое в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 22 ноября, ФедералПресс. Выпуск программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших», снятый в Нижнем Ингаше Красноярского края, выйдет на экраны 22 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ТНТ.

Источник: Freepik

«В июле Нижний Ингаш потрясла поистине загадочная трагедия. Ранним летним утром в местном водоеме было обнаружено тело 22-летней Влады. А всего за день до этого юную красавицу видели в кругу друзей, и тогда ничто не предвещало беду», — поделились подробностями на канале.

Известно, что участниками этого выпуска стали Максим Левин, Ангелина Изосимова и Юлий Котов.

Ранее «ФедералПресс» представил осеннюю подборку новых телевизионных проектов с сибиряками, раскрыл подробности съемок сериала «Ронин» под Красноярском, а также новогоднего фильма, где снимаются красноярцы. Помимо того, местные артисты сыграют сразу в двух кинопремьерах.