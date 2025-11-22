Когда покажут мистическое телешоу, снятое в Красноярском крае

«В июле Нижний Ингаш потрясла поистине загадочная трагедия. Ранним летним утром в местном водоеме было обнаружено тело 22-летней Влады. А всего за день до этого юную красавицу видели в кругу друзей, и тогда ничто не предвещало беду», — поделились подробностями на канале.