Административное здание получило повреждения при атаке БПЛА в Ростовской области

Административное здание, частные постройки и техника во дворе пострадали от БПЛА на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об ущербе после ночной атаки БПЛА. Глава региона опубликовал информацию рано утром 22 ноября в своем телеграм-канале.

— В Миллерово повреждения получили административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозяйственная постройка и гараж на подворье. Люди не пострадали, — сообщил Юрий Слюсарь.

Информация о последствиях на земле уточняется.

Всего же, по данным властей, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.

