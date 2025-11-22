Административное здание получило повреждения при атаке БПЛА в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об ущербе после ночной атаки БПЛА. Глава региона опубликовал информацию рано утром 22 ноября в своем телеграм-канале.
— В Миллерово повреждения получили административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозяйственная постройка и гараж на подворье. Люди не пострадали, — сообщил Юрий Слюсарь.
Информация о последствиях на земле уточняется.
Всего же, по данным властей, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.