Метеорологи объяснили, почему в Башкирии наблюдаются «температурные качели»

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 22 ноября, в Башкирии прогнозируется небольшой снег, переходящий в мокрый снег с дождем, местами до умеренного.
В отдельных районах республики в эту субботу прогнозируется ледяной дождь, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Метеорологи сообщают, что ветер будет умеренный, юго-восточного и южного направлений. Температура воздуха днем составит при +2, +7°С.
Синоптики рассказали, почему в Башкирии в последние дни наблюдаются «температурные качели». По их данным, происходит частое перемещение воздушных масс, которые сейчас господствуют над большей частью территории России. Они двигаются то в западном, то в восточном направлении. Именно поэтому по ночам температура воздуха падает до −6, −12°С или же понимается до 0, +7°С. А в дневное время теплеет от +1, +3°С до +2, +9°С.
— В начале следующей недели осадки прекратятся. Температура воздуха незначительно понизится ночью 24 ноября до −2,+3°С, днем до 0,+5°С, — сообщают в Башгидрометцентре.
По данным Росгидрометцентра в Башкирии до конца ноября сохранится аномально теплая погода со средними температурами воздуха на 6−8 градусов Цельсия выше нормы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.