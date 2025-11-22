Метеорологи объяснили, почему в Башкирии наблюдаются «температурные качели»

Синоптики рассказали, почему в Башкирии в последние дни наблюдаются «температурные качели». По их данным, происходит частое перемещение воздушных масс, которые сейчас господствуют над большей частью территории России. Они двигаются то в западном, то в восточном направлении. Именно поэтому по ночам температура воздуха падает до −6, −12°С или же понимается до 0, +7°С. А в дневное время теплеет от +1, +3°С до +2, +9°С.