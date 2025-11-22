Создан противовоспалительный гель на основе лекарственных трав

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Фитосредство на основе лекарственных трав и водорослей создали в Пензенском государственном университете (ПГУ). Как утверждает пресс-службе вуза, средство справляется с воспалением, не оставляет следов на одежде, долго сохраняется на коже в виде защитной пленки.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда в рамках стратегии развития фармацевтической промышленности в РФ до 2030 года — «Фарма-2030». Состав геля научная группа вывела самостоятельно благодаря проведенным экспериментальным исследованиям. «У всех растений однонаправленное действие. Все их, так скажем, плюсы будут суммироваться и усиливать эффект друг друга», — отметил доцент кафедры «Общая и клиническая фармакология» ПГУ кандидат фармацевтических наук Евгений Курдюков.
«Цена на гель будет в два раза меньше, чем у зарубежных аналогов, а все сырье для производства произрастает в России. Противовоспалительные гели применяются местно при различных состояниях: порезах, заболеваниях кожи, воспалительных процессах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лофант тибетский, стевия Ребо, хлорелла, спирулина и гречиха красностебельная содержат биологически активные соединения, обладающие антибактериальным и противовоспалительным эффектами. Концентрация фенилпропаноидов и флавоноидов самая большая именно в этих растениях.