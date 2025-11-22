В минздраве Башкирии сообщили, кому нужно вакцинироваться в первую очередь

«Последнее в большей степени относится к определенным группам людей. В первую очередь — к детям, особенно до двух лет, затем к пожилым людям старше 60 лет и больным хроническими тяжелыми заболеваниями сердца — пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, тяжелая артериальная гипертония — и легких — бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких. Поэтому именно эти категории людей должны в первую очередь использовать средства профилактики гриппа и особенно внимательно наблюдаться врачами в случае заболевания гриппом», — пояснила Елена Галимулина.