В минздраве Башкирии сообщили, кому нужно вакцинироваться в первую очередь

Приоритетные группы для вакцинации от гриппа — это школьники, а также пожилые люди старше 60 лет. Об этом 21 ноября на пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ» в рамках медийного коннект-клуба «Профи» сообщила заместитель министра здравоохранения республики Елена Галимулина.
Грипп — это разновидность острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), но его часто рассматривают отдельно от остальных заболеваний этой группы, потому что он отличается от них особо тяжелым течением и наличием тяжелых осложнений.
«Последнее в большей степени относится к определенным группам людей. В первую очередь — к детям, особенно до двух лет, затем к пожилым людям старше 60 лет и больным хроническими тяжелыми заболеваниями сердца — пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, тяжелая артериальная гипертония — и легких — бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких. Поэтому именно эти категории людей должны в первую очередь использовать средства профилактики гриппа и особенно внимательно наблюдаться врачами в случае заболевания гриппом», — пояснила Елена Галимулина.
По ее словам, лучшим средством противостояния гриппу является его профилактика. Она включает прививки от гриппа, изоляцию больных от не заболевших, использование средств индивидуальной защиты.
«Вакцинацию против гриппа проводят в прививочных кабинетах медорганизаций, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Дополнительно 85 прививочных бригад выезжают к маломобильным пациентам. По субботам до 16.00 организовали “дни открытых дверей”. Записаться на вакцинацию также можно через портал “Госуслуги”, — сообщила представитель минздрава РБ.
Как информировал «Башинформ», чтобы сформировать коллективный иммунитет, важно привить не менее 60 процентов населения, то есть порядка 2,4 млн человек.