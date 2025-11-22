Мошенники массово атаковали жителей Красноярского края

Мошенники устроили массовую атаку на жителей Красноярского края. Об этом сообщили в полиции региона.
Там отметили, злоумышленники могут представиться кем угодно, чтобы не только похитить сбережения, но и втянуть жертву в преступную схему.
Кроме того, в ведомстве напомнили основные правила безопасности — понятия «безопасный счет» не существует, коды из смс сообщать нельзя никому, а настоящие сотрудники ведомств и организаций никогда не запрашивают личные данные по телефону.
Жителей просят не вступать в диалоги с неизвестными и срочно предупредить об опасности близких, особенно детей и пенсионеров.
Напомним, ранее депутат Васильев рассказал, по каким признакам можно определить, что звонят мошенники и назвал ключевое правило, как не попасться на их уловки.