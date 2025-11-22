Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники массово атаковали жителей Красноярского края

В полиции попросили предупредить близких — особенно пенсионеров и детей.

Источник: Freepik

Мошенники устроили массовую атаку на жителей Красноярского края. Об этом сообщили в полиции региона.

Там отметили, злоумышленники могут представиться кем угодно, чтобы не только похитить сбережения, но и втянуть жертву в преступную схему.

Кроме того, в ведомстве напомнили основные правила безопасности — понятия «безопасный счет» не существует, коды из смс сообщать нельзя никому, а настоящие сотрудники ведомств и организаций никогда не запрашивают личные данные по телефону.

Жителей просят не вступать в диалоги с неизвестными и срочно предупредить об опасности близких, особенно детей и пенсионеров.

Напомним, ранее депутат Васильев рассказал, по каким признакам можно определить, что звонят мошенники и назвал ключевое правило, как не попасться на их уловки.