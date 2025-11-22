На Кубани доработают технологию клонирования коров

«В яйцеклетке помимо ядерной наследственности содержится еще и внеядерная наследственность, она составляет приблизительно 0,02% от общего объема генетической информации. Поэтому когда мы говорим о клоне, это не абсолютно 100% идентичный материал — [сходство где-то на] 99,98%. В 2024 году получена первая клонированная телочка, Звездочка, и отличие — я подчеркну, речь идет именно о масти животного — минимальное по сравнению с оригиналом. Сейчас мы получили еще двух клонированных телочек, и они отличаются друг от друга: если одна близка по своим внешним особенностям к оригиналу и к своей “старшей сестре”, то вторая все-таки несколько отличается по окрасу», — рассказал Погребняк.