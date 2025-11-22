Пушилин: ситуация в Красноармейске планомерно ухудшается для ВСУ

Ситуация в Красноармейске, где большая часть территории находится под контролем российских военнослужащих, планомерно ухудшается для ВСУ, заявил в беседе с РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«В Красноармейске уже более 75% территории самого города находится под контролем наших Вооруженных сил. И ситуация планомерно для противника ухудшается», — отметил Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ штурмуют Красноармейск и наступают в Днепропетровской области.
Также появилась информация, что российские войска взяли в плен группу военных ВСУ в районе Красноармейска.
