Пушилин: ситуация в Красноармейске планомерно ухудшается для ВСУ

Денис Пушилин указал, что ВС РФ взяли под контроль более 75% территории Красноармейска.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация в Красноармейске, где большая часть территории находится под контролем российских военнослужащих, планомерно ухудшается для ВСУ, заявил в беседе с РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

«В Красноармейске уже более 75% территории самого города находится под контролем наших Вооруженных сил. И ситуация планомерно для противника ухудшается», — отметил Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ штурмуют Красноармейск и наступают в Днепропетровской области.

Также появилась информация, что российские войска взяли в плен группу военных ВСУ в районе Красноармейска.

