Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: над регионами России за ночь сбили 69 украинских беспилотников

Над Ростовской областью система противовоздушной обороны уничтожила 16 дронов ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали в общей сложности 69 украинских БПЛА над территорией РФ, передает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, 16 беспилотников сбили в небе над Ростовской областью, по 15 дронов — над территориями Самарской и Саратовской областей, 13 БПЛА — в небе над Крымом.

Кроме того, по три дрона противника было ликвидировано в небе над Волгоградской и Курской областями, два — над территорией Воронежской области и по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Ранее сегодня глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили и подавили беспилотники ВСУ в нескольких районах региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше