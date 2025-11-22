МО: над регионами России за ночь сбили 69 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали в общей сложности 69 украинских БПЛА над территорией РФ, передает пресс-служба Министерства обороны России.
По данным оборонного ведомства, 16 беспилотников сбили в небе над Ростовской областью, по 15 дронов — над территориями Самарской и Саратовской областей, 13 БПЛА — в небе над Крымом.
Кроме того, по три дрона противника было ликвидировано в небе над Волгоградской и Курской областями, два — над территорией Воронежской области и по одному — над Белгородской и Брянской областями.
Ранее сегодня глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили и подавили беспилотники ВСУ в нескольких районах региона.