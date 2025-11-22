Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16 БПЛА ликвидировали в Ростовской областью в ночь на 22 ноября

В Минобороны России уточнили информацию по сбитым БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

16 БПЛА ликвидировали в небе над Ростовской областью в течение прошедшей ночи. Обновленную информацию утром 22 ноября опубликовали в телеграм-канале Минобороны России.

По данным военного ведомства, в регионе ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Напомним ранее сообщалось, что в период с 20 часов 21 ноября до полуночи в Ростовской области уничтожили два БПЛА.

Губернатор Юрий Слюсарь проинформировал о работе ПВО в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.

В городе Миллерово пострадали административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района были выбиты стекла в частном доме, повреждения получили хозяйственная постройка и гараж на подворье. Люди не пострадали.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше