16 БПЛА ликвидировали в Ростовской областью в ночь на 22 ноября

16 БПЛА ликвидировали в небе над Ростовской областью в течение прошедшей ночи. Обновленную информацию утром 22 ноября опубликовали в телеграм-канале Минобороны России.
По данным военного ведомства, в регионе ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Напомним ранее сообщалось, что в период с 20 часов 21 ноября до полуночи в Ростовской области уничтожили два БПЛА.
Губернатор Юрий Слюсарь проинформировал о работе ПВО в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.
В городе Миллерово пострадали административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района были выбиты стекла в частном доме, повреждения получили хозяйственная постройка и гараж на подворье. Люди не пострадали.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.