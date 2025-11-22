Глава Рособрнадзора Музаев: лишь 19% детей мигрантов смогли поступить в школы РФ

Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы после проверки документов и тестирования по русскому языку. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Мусаев.
«После двух требований — предъявить пакет документов и знания русского языка — около 19 процентов детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, Рособрнадзор в рамках Всероссийского совещания с региональными министрами попросил регионы с наибольшим числом заявок от иностранных граждан поделиться опытом проведения тестирования и организации приема в школы.
«Сейчас мы начинаем исследовать этот вопрос: как обстановка и между детьми, и в школе, и что изменилось для учителя, как поменялась ситуация», — уточнил он.
Мусаев уточнил, что более 80% детей мигрантов не смогли поступить в российские школы из-за недостаточного уровня владения русским языком или неправильно оформленных родителями документов.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы действует с 1 апреля этого года.
Напомним, в рамках нового закона дети мигрантов не могут поступить в школу без справки об успешной сдаче экзамена. Для зачисления во 2−11 классы требуется оценка «3» и выше по русскому языку. Экзамен проводится в устной и письменной форме, а для первоклассников предусмотрено собеседование. Пересдать экзамен можно через три месяца после неудачи.