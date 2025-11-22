Глава Рособрнадзора Музаев: лишь 19% детей мигрантов смогли поступить в школы РФ

Напомним, в рамках нового закона дети мигрантов не могут поступить в школу без справки об успешной сдаче экзамена. Для зачисления во 2−11 классы требуется оценка «3» и выше по русскому языку. Экзамен проводится в устной и письменной форме, а для первоклассников предусмотрено собеседование. Пересдать экзамен можно через три месяца после неудачи.