Долгожданный снег пришел в Свердловскую область: онлайн-трансляция

Утром 22 ноября снег завалил Екатеринбург. Согласно прогнозу синоптиков, снег будет идти днем, однако вскоре он должен растаять из-за теплой погоды. URA.RU следит за тем, как долгожданная зима приходит в область в онлайн-трансляции.