Долгожданный снег пришел в Свердловскую область: онлайн-трансляция

Утром 22 ноября снег завалил Екатеринбург. Согласно прогнозу синоптиков, снег будет идти днем, однако вскоре он должен растаять из-за теплой погоды. URA.RU следит за тем, как долгожданная зима приходит в область в онлайн-трансляции.

Снег выпал утром 22 ноября.

11:11 Госавтоинспекция региона выпустила экстренное предупреждение для водителей. Всем рекомендуют сбавить скорость и увеличить дистанцию до следующих машин.

11:08 Кадры заснеженного ВИЗа. Рабочие продолжают строительство даже в такую непогоду!

10:35 Снег пошел и дальше по области. На кадрах — Невьянск (80 километров от Екатеринбурга).

10:31 Из-за обильного снега возможны аварийные ситуации на дорогах. Автолюбителям следует быть максимально внимательными.

10:19 Несколько фотографий заснеженного Екатеринбурга!

10:19 Как заявляют синоптики, днем 22 ноября ожидается сильный снег, но при этом очень теплая погода. После обеда вместо снежинок на город обрушится дождь.

10:14 Снег выпал в Екатеринбурге утром 22 ноября. Все районы могут погрузиться в сугробы в ближайшее время.