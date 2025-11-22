Долгожданный снег пришел в Свердловскую область: онлайн-трансляция

Снег выпал утром 22 ноября.
Утром 22 ноября снег завалил Екатеринбург. Согласно прогнозу синоптиков, снег будет идти днем, однако вскоре он должен растаять из-за теплой погоды. URA.RU следит за тем, как долгожданная зима приходит в область в онлайн-трансляции.
11:11 Госавтоинспекция региона выпустила экстренное предупреждение для водителей. Всем рекомендуют сбавить скорость и увеличить дистанцию до следующих машин.
11:08 Кадры заснеженного ВИЗа. Рабочие продолжают строительство даже в такую непогоду!
10:35 Снег пошел и дальше по области. На кадрах — Невьянск (80 километров от Екатеринбурга).
10:31 Из-за обильного снега возможны аварийные ситуации на дорогах. Автолюбителям следует быть максимально внимательными.
10:19 Несколько фотографий заснеженного Екатеринбурга!
10:19 Как заявляют синоптики, днем 22 ноября ожидается сильный снег, но при этом очень теплая погода. После обеда вместо снежинок на город обрушится дождь.
10:14 Снег выпал в Екатеринбурге утром 22 ноября. Все районы могут погрузиться в сугробы в ближайшее время.