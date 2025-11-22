Второй этап реконструкции Сыропятского тракта в Омске прошел госэкспертизу

Напомним, первый этап реконструкции Сыропятского тракта завершили в 2024 году. Тогда был модернизирован четырехкилометровый участок от границы города до путепровода: дорогу расширили до четырех полос (в зоне перекрестка — до шести), установили разделительные ограждения, построили тротуары и велодорожки, смонтировали 10 новых остановок, освещение, светофоры и благоустроили прилегающую территорию. Подрядчиком выступила компания «СибРос».