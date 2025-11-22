Второй этап реконструкции Сыропятского тракта в Омске прошел госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проект второго этапа реконструкции Сыропятского тракта в Омске. Проект получил положительное заключение надзорного ведомства. Основные работы запланированы на 2026−2027 годы и охватят участок от «Бауцентра» до виадука у завода имени Попова.
В рамках реконструкции двухполосную дорогу расширят до четырех полос движения. Кроме того, на участке обустроят тротуары, велодорожки, обновят уличное освещение, установят новые остановочные павильоны и проведут озеленение.
Для уточнения проектно-сметной документации в 2025 году из регионального бюджета уже выделено около 9 миллионов рублей. Это позволит определить окончательную стоимость строительства и избежать корректировок в ходе работ.
Напомним, первый этап реконструкции Сыропятского тракта завершили в 2024 году. Тогда был модернизирован четырехкилометровый участок от границы города до путепровода: дорогу расширили до четырех полос (в зоне перекрестка — до шести), установили разделительные ограждения, построили тротуары и велодорожки, смонтировали 10 новых остановок, освещение, светофоры и благоустроили прилегающую территорию. Подрядчиком выступила компания «СибРос».
