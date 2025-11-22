Поступить в российские школы смогли только 19 процентов детей мигрантов

Лишь 19 процентов детей мигрантов смогли преодолеть барьер для поступления в российские школы. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии для РИА «Новости» пояснил, что этот показатель отражает долю тех, кто после прохождения двух ключевых этапов — предоставления документации и проверки уровня русского языка — успешно подтвердил свою готовность к обучению.