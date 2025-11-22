Ричмонд
Раскрыто, какая погода будет на Новый год

В новогоднюю ночь в России, вероятнее всего, будет снег и минусовая температура. Об этом журналистам рассказала доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева.

В новогоднюю ночь россиян ждет снег, однако прогноз еще может измениться.

Эксперт считает, что январь будет соответствовать климатической норме. «Исходя из этого с большей долей вероятности можно ожидать легкий мороз и наличие снега в новогоднюю ночь. Также традиционно ожидаем рождественских морозов», — отметила Ледащева в беседе с ТАСС. При этом она подчеркнула, что прогноз может измениться, так как необходимо учитывать множество факторов.

Синоптики прогностического центра «МЕТЕО» предполагают, что зима будет мягкой, с температурой выше климатической нормы в Европейской части России, на Урале и в Западной Сибири. Россиян ожидает «просто мягкая зима» — комфортная, без экстремальных морозов.