На 24 улицах и в общественных пространствах Красноярска стало светлее

Освещение появилось на участках улицы Одесской и моста 777, а также на дороге от улицы Рейдовой до Уярской — ею часто пользуются школьники. Новые фонари установлены по пути между детским садом и школой на улице Тотмина, на проезде от улицы Батурина до улицы 78-й Добровольческой бригады, ведущем к школе № 150, а также возле школы на Ключевской.