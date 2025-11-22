Ричмонд
На 24 улицах и в общественных пространствах Красноярска стало светлее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершили очередной этап работ по установке уличного освещения.

Источник: Соцсети

В 2025 году смонтировали новые опоры, почти тысячу современных светильников, антивандальные кабельные системы и автоматику. Часть работ выполнена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Освещение появилось на участках улицы Одесской и моста 777, а также на дороге от улицы Рейдовой до Уярской — ею часто пользуются школьники. Новые фонари установлены по пути между детским садом и школой на улице Тотмина, на проезде от улицы Батурина до улицы 78-й Добровольческой бригады, ведущем к школе № 150, а также возле школы на Ключевской.

В сквере на улице Полтавской кабель перенесли под землю — он проходил слишком близко к окнам жилых домов. Обновлены опоры освещения вдоль Енисейского тракта на участке от улицы Шумяцкого.

Впервые уличное освещение появилось на 14 улицах: Коммунальной, Литейной и прилегающих к ней участках Семафорной, Овражной, Пасечной, Плодовой, Чистопрудной, Изумрудной, Лесопитомник, Железнодорожной (мкр. Овинный), Стрелочной, Иркутской, Измайлова и Мелькомбинатской.

В администрации Красноярска отметили, что потребность в развитии освещения остаётся высокой: город расширяется, появляются новые участки улиц и меняются маршруты к социальным объектам. Работы по строительству и модернизации светотехнической инфраструктуры выполняются ежегодно и планомерно.