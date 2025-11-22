На СВО погиб 38-летний стрелок штурмовой роты из Омской области

Николай Михеев родился 20 января 1987 года в селе Усть-Ишим, где окончил местную школу и долгое время работал разнорабочим. В феврале 2025 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен на СВО в составе штурмовой роты в качестве стрелка. Погиб 6 мая, отслужив на передовой более трех месяцев.