На СВО погиб 38-летний стрелок штурмовой роты из Омской области

Омич Николай Михеев участвовал в боях более трех месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в селе Усть-Ишим Омской области проходит прощание с Николаем Михеевым. Солдат погиб при исполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Ему было 38 лет.

Николай Михеев родился 20 января 1987 года в селе Усть-Ишим, где окончил местную школу и долгое время работал разнорабочим. В феврале 2025 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен на СВО в составе штурмовой роты в качестве стрелка. Погиб 6 мая, отслужив на передовой более трех месяцев.

Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего.