Топ-5 главных новостей в Молдове 22 ноября 2025: В России задержан гражданин Молдовы за зверское убийство — женщины и ее дочери; почему в Кишиневе могут назвать фашистом за то, что говоришь по-русски; в&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 22 ноября 2025:
1. Дожили: В Кишиневе могут назвать фашистом за то, что говоришь по-русски.
2. В России задержан гражданин Молдовы по подозрению в двойном убийстве: Он жестоко расправился с женщиной и ее 9-летней дочерью.
3. Стали известны новые подробности громкого убийства матери и её 20-летней дочери в Молдове: Главный подозреваемый — родственник погибших и отец десяти детей.
4. Банановая республика: Десяток яиц — 50 леев, молдавский виноград — 40 леев за кило, мандарины и бананы дешевле — что почем на Центральном рынке Кишинева.
5. Опасные сладости везут в Молдову: На таможне задержали 5 тысяч килограмм конфет, содержащих диоксид титана.
