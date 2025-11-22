Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 22 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 22 ноября 2025:

1. Дожили: В Кишиневе могут назвать фашистом за то, что говоришь по-русски.

2. В России задержан гражданин Молдовы по подозрению в двойном убийстве: Он жестоко расправился с женщиной и ее 9-летней дочерью.

3. Стали известны новые подробности громкого убийства матери и её 20-летней дочери в Молдове: Главный подозреваемый — родственник погибших и отец десяти детей.

4. Банановая республика: Десяток яиц — 50 леев, молдавский виноград — 40 леев за кило, мандарины и бананы дешевле — что почем на Центральном рынке Кишинева.

5. Опасные сладости везут в Молдову: На таможне задержали 5 тысяч килограмм конфет, содержащих диоксид титана.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Даже соврать красиво не умеют: По официальной информации ПАС, каждый волонтер сажал по одному дереву за три минуты и работал 8 часов без перекуров и обеда, — и так во всем.

В современную лексику вернулось подзабытое слово «приписки» (далее…).

В Молдове объявили траур в связи со смертью Илашку, а высшее руководство страны на похороны в Бухарест не поехало: Приднестровский сиделец — как лишний повод обозначить свой румынизм, как и наши граждане — всего лишь население и электорат.

Странно, почему не поехали проводить в последний путь, ведь по задумке наших властей это не просто скорбное, а суперскорбное мероприятие (далее…).

Пока посла России в Молдове вызывают в МИД из-за дронов неизвестного происхождения, через границу Молдовы провозят «Стингеры»: Стали известны подробности скандала вокруг груза на таможне.

Оружие попало в Молдову из Украины — как таможня пропустила?! (далее…).