Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на выходных

Вильфанд: температура на выходных в европейской части России будет выше нормы.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Температура на выходных и предстоящей неделе на европейской части России, в частности на юге, будет выше нормы, особенно это будет заметно в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура на европейской территории России практически повсеместно, за исключением Мурманской области, на выходных и следующей неделе будет выше нормы. Метеоролог объяснил, что это связано с перемещением воздушных масс с запада, что в холодные месяцы всегда обуславливает положительную аномалию, то есть более тёплую погоду по сравнению с нормой.

«Особенно высокие аномалии в южной половине европейской России. Начиная с Ростовской области, Краснодарский край, Ставрополье, температуры очень высокие, выше 20 градусов на Черноморском побережье. И ночные — 10−12 градусов. Это соответствует началу июньской погоды в Москве. Не погода, а просто чудо», — сказал Вильфанд.​

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше