Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на выходных

По его словам, температура на европейской территории России практически повсеместно, за исключением Мурманской области, на выходных и следующей неделе будет выше нормы. Метеоролог объяснил, что это связано с перемещением воздушных масс с запада, что в холодные месяцы всегда обуславливает положительную аномалию, то есть более тёплую погоду по сравнению с нормой.