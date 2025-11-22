Утром 22 ноября в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

Напомним, предупреждение о воздушной опасности действовало с 22:12 вечера 21 ноября. На период опасности всем рекомендовали уйти с улиц, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Не следовало подходить к окнам.
Известно, что в течение прошедшей ночи в регионе ликвидировали 16 БПЛА самолетного типа. По информации губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО ночью работали в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Зафиксирован ущерб, люди не пострадали. Последствия на земле уточняется.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше