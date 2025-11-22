Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром 22 ноября в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

Угрозу БПЛА сняли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 22 ноября в Ростовской области сняли угрозу БПЛА. Об этом сообщили в приложении МЧС.

Напомним, предупреждение о воздушной опасности действовало с 22:12 вечера 21 ноября. На период опасности всем рекомендовали уйти с улиц, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Не следовало подходить к окнам.

Известно, что в течение прошедшей ночи в регионе ликвидировали 16 БПЛА самолетного типа. По информации губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО ночью работали в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Зафиксирован ущерб, люди не пострадали. Последствия на земле уточняется.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше