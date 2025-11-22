Атмосфера на переговорах делегаций США и Европейского союза была крайне напряженной. Financial Times сослалось на высокопоставленного европейского чиновника, который охарактеризовал общий тон встречи как «тошнотворный».
По данным газеты, американская делегация, в которую входил министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл, дала понять европейским и украинским представителям, что не располагает возможностями для обсуждения предложений, касающихся плана Вашингтона по завершению конфликта.
Источники издания уточнили, что разговор быстро стал складываться неблагоприятно. Это произошло после того, как Дрисколл дал понять, что пределы поддержки Украины существуют.
Собеседники издания добавили, что такие заявления прозвучали на встрече, прошедшей в роскошном особняке в историческом районе Киева, и фактически задали жесткий тон всему обсуждению.
До этого российский лидер Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, а также к решению проблем по Украине.
Политик также выразил уверенность, что у Киева отсутствует объективная информация о происходящем на фронте, поэтому там все еще надеются нанести России поражение.