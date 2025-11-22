Ричмонд
С 24 ноября в Иркутске по улице Варламова закроют движение транспорта на 14 дней

Причиной временного перекрытия стали аварийно-ремонтные работы на тепловых сетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 8:00 24 ноября и до 18:00 7 декабря будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта по улице Варламова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, ограничение затронет участок дороги в районе дома № 95.

Причиной временного перекрытия стали аварийно-ремонтные работы на тепловых сетях. Как сообщают городские службы, проведение неотложных работ необходимо для предотвращения возможных коммунальных аварий и обеспечения бесперебойного теплоснабжения в предстоящий отопительный период.

Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные пути объезда.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тайшетском районе восстановили движение поездов. Девять пассажирских поездов было задержано из-за схода локомотива и восьми вагонов с углем. Причиной стало оставление предмета на железнодорожных путях сотрудниками, которые занимались их ремонтом.