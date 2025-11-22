С 24 ноября в Иркутске по улице Варламова закроют движение транспорта на 14 дней

В Иркутске с 8:00 24 ноября и до 18:00 7 декабря будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта по улице Варламова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, ограничение затронет участок дороги в районе дома № 95.
Причиной временного перекрытия стали аварийно-ремонтные работы на тепловых сетях. Как сообщают городские службы, проведение неотложных работ необходимо для предотвращения возможных коммунальных аварий и обеспечения бесперебойного теплоснабжения в предстоящий отопительный период.
Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные пути объезда.
